Umfrage des ADAC in Großstädten: Bahn- und Busfahrer in Dresden bundesweit am zufriedensten

In der Elbmetropole Dresden sind alle, die am Verkehr teilnehmen, zufriedener als anderswo in Deutschland. Das belegt eine Umfrage des ADAC in 15 Großstädten. Warum ist das so?

Nirgendwo sonst in Deutschlands 15 größten Städten sind die Menschen mit den Fortbewegungs-Möglichkeiten so zufrieden wie in Dresden – egal ob sie zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren, das Auto nutzen oder mit Bus und Bahn unterwegs sind. Auf Platz zwei folgt Leipzig. Schlusslichter sind Duisburg und Köln.