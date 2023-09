Unbekannte wollen geplantes Flüchtlingsheim in Dresden anzünden - und scheitern dabei

Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen ermittelt.

Dresden.

Unbekannte haben in der Nacht versucht, ein geplantes Flüchtlingsheim in Dresden in Brand zu setzen. Die Täter schütteten eine brennbare Flüssigkeit an die Fassade der ehemaligen Schule und legten eine Trasse bis zum Zaun, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie entzündeten diese, das Feuer erlosch den Angaben zufolge aber, bevor es das Gebäude erreichte.