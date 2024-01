Untersuchungsausschuss gegen Petra Köpping: Was die AfD in Sachsen vorhat

Knapp acht Monate vor der Landtagswahl kündigt die größte Oppositionsfraktion einen Untersuchungsausschuss zur Förderaffäre an. Hat das etwas mit der SPD-Spitzenkandidatur der Sozialministerin zu tun?

Die Förderaffäre um Integrationsprojekte in Sachsen soll auf Initiative der AfD von einem Untersuchungsausschuss im Landtag behandelt werden. Damit wolle man „dafür sorgen, dass die Bürger die ganze Wahrheit über den SPD-Fördersumpf in der Migrations- und Asyl-Industrie erfahren“, erklärte AfD-Fraktionschef Jörg Urban am Donnerstag in...