Unwettergefahr in Sachsen: Hochsommer verabschiedet sich mit einem Knall

Noch bis Freitag bleibt die Schwüle. Dann verschwindet der Hochsommer - stürmisch und mit einem heftigen Temperatursturz. Doch kommt die Hitze nochmals zurück?

An diesem Donnerstag und am Freitag rechnet Wetterexperte Dominik Jung noch einmal mit 27 bis 30 Grad in Sachsen. Dann ist damit aber Schluss. In vielen Teilen Deutschlands geht der Hochsommer dann mit einem lauten Knall. Es drohen vor allem im Südwesten der Republik ab Freitagmittag schwere Unwetter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. "Selbst...