Verfassungsgerichtshof: Sachsens Polizeigesetz teilweise verfassungswidrig

Abhören von Telefonen, Erfassung von Autokennzeichen, Videoüberwachung: Manche Gesetzesnormen gehen zu weit, urteilt der Verfassungsgerichtshof. Die Kläger sprechen von einem „Sieg der Bürgerrechte“.

Das sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz ist in Teilen nicht mit der Verfassung vereinbar. Das urteilte am Donnerstag der Sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig. Das seit Januar 2020 geltende Gesetz sieht mehr Rechte für die Polizei vor - beim Abhören von Telefonen, bei der automatisierten Erfassung von Autokennzeichen oder bei der...