Vogtländischer CDU-Abgeordneter wechselt zu Freien Wählern in Sachsen

Stephan Hösl hatte seinen Wahlkreis an einen Gegenkandidaten verloren. Bekommt er am Samstag einen guten Listenplatz bei der Konkurrenz?

Sieben Monate vor der Landtagswahl verliert die CDU in Sachsen einen Landtagsabgeordneten an die Freien Wähler. Der Vogtländer Stephan Hösl hat am Donnerstag seinen Austritt aus der Unionsfraktion und aus der Partei angekündigt. Zugleich kündigte er einen Wechsel zu den Freien Wählern an, die in Sachsen bisher nicht im Landtag vertreten...