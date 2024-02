Wagenknecht-Partei in Sachsen gegründet: In diesen Landkreisen will sie schon zur Kommunalwahl antreten

Der erste Landesverband der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht steht. An der Spitze: die ehemalige Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann und der Chemnitzer Unternehmer Jörg Scheibe.

Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will bereits bei der Kommunalwahl am 9. Juni in vielen Landkreisen und auch in einzelnen Städten und Gemeinden in Sachsen antreten. In Südwestsachsen werde man Kandidaten für die Kreistage im Erzgebirge, in Zwickau und im Vogtland aufstellen, sagte die neue Landesvorsitzende der Partei, Sabine...