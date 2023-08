Was Roland Kaiser zum drohenden Kaisermania-Aus in Dresden sagt

Dresden will die Konzession für die Filmnächte und Konzerte am Elbufer jetzt europaweit ausschreiben. Damit droht dort auch der Kaisermania das Aus. Nun hat sich Schlagerstar Roland Kaiser selbst dazu geäußert.

Dresden. Kaiser-Fans waren geschockt, als am vergangenen Freitag die Nachricht die Rund machte, dass der Kaisermania in eine andere Stadt verlegt werden könnte, weil Dresden die angestammte Veranstaltungsfläche für das Event am Königsufer neu ausschreiben will. Kaisermania-Veranstalter Dieter Semmelmann hatte mit anderen Spielorten gedroht, sollte die Landeshauptstadt nicht schnell für Planungssicherheit sorgen. "Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben", bestätigte Semmelmann nun der "Freien Presse". "Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativ-Location suchen." Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Stadtverwaltung: Ausschreibung unumgänglich

Die Dresdner Stadtverwaltung verweist darauf, dass die europaweite Ausschreibung der Film-Nächte aufgrund rechtlicher Vorgaben zur Vertragsdauer von Dienstleistungskonzessionen unumgänglich sei. Die Filmnächte am Elbufer werden seit 1991 von der Firma Pan organisiert. Die Kaisermania findet auf demselben Gelände statt. Semmelmann ist an der Firma Pan beteiligt. In die Infrastruktur des Filmnächte-Geländes sind erst kürzlich Hunderttausende Euro investiert worden. "Wenn wir hier nicht mehr wertgeschätzt werden, können wir woanders hingehen. Warum man aber eine langjährige Zusammenarbeit aufgeben will, kann ich nicht nachvollziehen", sagte Semmelmann der "Freien Presse".

Roland Kaiser: Normaler Vorgang

Jetzt hat sich aber auch Roland Kaiser über die Zukunft seiner kultigen Open-Air-Show am Elbufer geäußert. "Es ist ganz normal, jede öffentliche Hand macht Ausschreibungen", sagte der 71-Jährige in der MDR-Sendung "Hier ab Vier". "Da wird es sicherlich Angebote für dieses Gelände geben. Aber ich glaube, ich hab' das Gefühl, es wird alles so bleiben, wie es ist, und ich werde auch weiterhin hier spielen können. Das wünsche ich mir und auch der Stadt Dresden logischerweise."

Schlagerstar geht von Fortsetzung aus

Der Schlagerstar geht davon aus, dass er die Kaisermania, zu der in diesem Jahr rund 60.000 Fans nach Dresden strömten, noch lange fortsetzen kann. "Ich wäre ja ein ziemlicher Hornochse, wenn ich aufhören würde", sagt er. Zugleich betonte er aber, dass nicht er die Kaisermania ins Leben gerufen habe. "Das habe nicht ich gemacht, sondern die Leute hier. Eigentlich müssten wir das Publikum hier feiern." Die Tickets für die insgesamt fünf Konzerte am Elbufer in diesem Jahr waren erneut binnen weniger Minuten ausverkauft.

Dieter Semmelmann kündigt weitere Großkonzerte an

Konzertveranstalter Dieter Semmelmann beklagt, dass die Stadt bislang nicht auf ihn zugekommen sei, um mit ihm zu sprechen. "Wenn die Stadt meint, sie bekommt zu wenig Miete, dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten", so der 57-Jährige zur "Freien Presse". Bei "MDR um 4" sagte er nun: "Wir sind voller Hoffnung, dass es sich in den nächsten Wochen oder Monaten zum Guten wendet."

Im kommenden Jahr feiert Roland Kaiser unterdessen ein großes Jubiläum. Seit 50 Jahren wird er dann schon auf der Bühne stehen. Konzertveranstalter Semmelmann kündigt aus diesem Anlass eine Deutschland-Tour an. "Wir wollen in die großen Fußball-Stadien gehen", sagte er. Geplant seien Auftritte unter anderem in Leipzig, Rostock, Frankfurt (Main) und Hannover. "Dort sind dann jedes Mal hoffentlich 30.000 bis 35.000 Fans mit dabei."