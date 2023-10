Was Sachsens Ex-Innenminister Wöller zur AfD-Listenkürzung 2019 sagt

In seiner Zeugenaussage am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Landtags hat der CDU-Politiker eine Einflussnahme bestritten. In einem Punkt widersprach er seinem früheren Referatsleiter - und erinnerte sich auch an unliebsame Post als Minister.

