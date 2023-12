Weiße Weihnachten in Sachsen? - So wild wird das Wetter bis zum Fest

Die Wetter-Vorhersagen verheißen nichts Gutes: Bis zum Fest wird es in Sachsen noch einmal richtig turbulent. Aber gibt es vielleicht doch noch eine weiße Weihnacht?

In den kommenden Tagen bis Heiligabend wird es heftig: mit Sturm- und Orkanböen mit bis zu 110 Stundenkilometern in der Spitze im Erzgebirge ist zu rechnen, dazu schüttet es örtlich ordentlich. Von Donnerstag bis Sonntag werden in einigen Landesteilen Sachsens bis 120 Liter Niederschlag je Quadratmeter erwartet. In Nordrhein-Westfalen oder...