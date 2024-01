Werteunion als Partei: Maaßen will auch mit AfD reden

Der Verein soll als neugegründete Partei zur Landtagswahl in Sachsen antreten. In Dresden sagte der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, wie man im Sachsen-Wahlkampf mitmischen will.

Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht aus, sollte die Werteunion sich als Partei bei einer Mitgliederversammlung in Erfurt kommende Woche neugründen. Dies sagte er bei einer Diskusison in Dresden. Man müsse mit allen reden. Wenn man die gleiche Position habe, sei nicht entscheidend,...