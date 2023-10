Wie viele Bundeswehrsoldaten werden in der Lausitz stationiert?

Ursprünglich war diese Ansiedlung als Abfederung des Strukturwandels angekündigt worden - nun ist sogar von einer "Zeitenwende" die Rede. Die Entscheidung über Ort und Truppenstärke steht aber weiter aus.

Vereinbart wurde eine zusätzliche Ansiedlung der Bundeswehr in der Oberlausitz bereits im März 2021. Damals stand an der Seite des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer noch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU). Sie kündigte eine Entscheidung, wo bis zu 1000 Soldaten genau stationiert werden sollen, für 2023 an -...