Am 9. Juni wählen die Deutschen ihre 96 Abgeordneten für Brüssel und Straßburg. Zu den Kandidaten zählt auch Staatskanzleichef Schenk – der in der Regierungszentrale bis Mitte Juli durchziehen will.

Die Entscheidung, wie sich die insgesamt 96 Deutschland zustehenden Sitze im 705-köpfigen Europäischen Parlament auf die einzelnen Parteien verteilen, fällt natürlich erst am Abend des 9. Juni. Dann ist Wahltag - und vom Ergebnis ist abhängig, wer wie viele Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg entsenden darf.