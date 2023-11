Wieder Bahnchaos zwischen Leipzig und Chemnitz

Spielende Kinder legten den Schienenverkehr in Leipzig lahm. Nachdem der RE 6 schließlich starten konnte, war in Burgstädt Schluss.

Leipzig/Chemnitz. Spielende Kinder auf den Gleisen haben am Sonntag Teile des Bahnverkehrs am Leipziger Hauptbahnhof zeitweise lahmgelegt. Betroffen waren neben der Strecke nach Chemnitz vorübergehend auch die Linien nach Dresden, Döbeln und Grimma, wie eine Zugbegleiterin am Nachmittag die Fahrgäste des RE 6 Leipzig-Chemnitz informierte.