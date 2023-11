Windkraft in Sachsen: Nach schleppendem Ausbau 2023 kündigt sich ein kleiner Bauboom an

In diesem Jahr wurden mehr alte Windräder abgebaut als neue hinzukamen. Zugleich gab es deutlich mehr Genehmigungen. Solaranlagen boomen bereits.

Der Ausbau der Windenergie in Sachsen kam auch in diesem Jahr nur schleppend voran. In den Folgejahren dürften aber mehr neue Anlagen als bisher hinzukommen. Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne) stellte am Dienstag aktuelle Daten zu Genehmigungen von Windrädern vor. Demnach wurde in Sachsen in den ersten drei Quartalen dieses...