Zoltan fordert Feuerwehren in der Region - Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee im Erzgebirge angekündigt

In Sachsen müssen sich die Menschen auf Orkanböen, Regen und Schnee einstellen. Verantwortlich dafür: Die Ausläufer eines Orkantiefs, das den Freistaat von West nach Ost durchquert.

Die Nacht auf Freitag verlief auch in Sachsen stürmisch. Schuld daran: Ausläufer des Sturmtiefs „Zoltan“.

Viel Neuschnee im Erzgebirge

Neben stürmischem Wetter und starken Regenfällen (im Bergland zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter) müssen sich die Menschen im Erzgebirge nun auf jede Menge Neuschnee einstellen, wie Peter Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der „Freien Presse“ berichtet: „Bis Samstagabend sind in Höhenlagen oberhalb von 400 Metern 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich, oberhalb von 600 Metern 20 bis 30 Zentimeter.“

Und damit nicht genug: In Staulagen – also wenn die Strömung auf Gebirgszüge aufläuft – sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee drin!

Noch keine Unwetterwarnung in der Region

Zwar bleibt es windig (auf dem Fichtelberg sind teils orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h möglich), und im Bergland hält sich eine Dauerregenlage, aber eine Unwetterwarnung herrscht laut DWD für Sachsen nicht.

Derzeit sei auch keine absehbar, so Weber im Gespräch am Freitagmorgen. „Das kann sich aber natürlich je nach Lage jederzeit kurzfristig ändern“, gibt er zu bedenken. Unabhängig davon: Wer rausgeht, sollte insbesondere in den Gebirgszügen Vorsicht walten lassen angesichts von Sturm und möglichem Schneebruch im Geäst der Bäume, so Weber.

Feuerwehren müssen wegen „Zoltan“ ausrücken

Apropos Bäume: Im Vogtland, im Erzgebirge und im Kreis Zwickau mussten die Feuerwehren in der vergangenen Nacht zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, vor allem wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste. In Niederwürschnitz stürzte ein Baum auf ein Einfamilienhaus.

Bahnverkehr beeinträchtigt

Auch auf den Bahnverkehr hat „Zoltan“ am Freitag Auswirkungen. Besonders beeinträchtigt sind Bahnstrecken im Norden Deutschlands, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, etwa ICE-Züge auf der Strecke Berlin/Leipzig/Erfurt/Frankfurt. Diese werden zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet, verspäten sich um etwa eine Stunde. (phy)

