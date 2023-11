Zu diesen Traumzielen heben Urlaubsflieger in diesem Winter aus Sachsen ab

In diesem Winter steuern Flieger aus Leipzig neue Sonnenziele an –damit rückt auch der Orient mit seiner Luxus-Welt aus blendend weißen Palästen, funkelnden Wasserspielen und endlosen Sanddünen näher an Sachsen heran.

Seit dieser Woche ist der neue Winterflugplan für die Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden in Kraft: Ab Schkeuditz sind nun 16 Ziele in neun Ländern per Direktflug zu erreichen, ab Dresden sind es elf Ziele in sechs Ländern.