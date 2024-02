Zwei Jahre Krieg: Tausende demonstrieren in Sachsen für die Ukraine

Trauer und Gedenken: In Dresden, Leipzig und Chemnitz gehen Ukrainer und Sachsen gemeinsam auf die Straße. Sie fordern mehr Unterstützung im Abwehrkampf gegen Putins Russland.

In Sachsen demonstrierten am Samstag - genau zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges - Tausende Menschen in Solidarität mit der Ukraine. In allen drei Großstädten kam es zu Kundgebungen.