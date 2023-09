Der Spion in Westminster

Jahrelang soll ein Mitarbeiter im britischen Parlament Einfluss auf die britische China-Politik genommen haben. Dann wurde er festgenommen.

Spionagethriller sind historisch eng mit der Gründung der Geheimdienste in Großbritannien verknüpft. Schließlich ist James Bond der wohl berühmteste Geheimagent überhaupt; und was sich derzeit im britischen Parlament abspielt, könnte problemlos Teil der Handlung eines neuen 007-Romans sein. Am Sonntag wurde bekannt, dass ein 28-jähriger...