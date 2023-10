"Freie Presse"-Redakteurin in Tel Aviv: Raketenalarm erreichte uns beim Frühstück

Dominique Brass ist Redakteurin bei der "Freien Presse" und hat den Angriff der Hamas auf Israel am Samstag in Tel Aviv miterlebt. Die 33-Jährige ist seit einer Woche in Israel. Im Gespräch mit der "Freien Presse" schilderte sie am späten Samstagabend die Situation vor Ort.

Tel Aviv/Chemnitz. Freie Presse: Wie hast du den Tag heute erlebt?

Dominique Brass: Der erste Raketenalarm heute war sehr früh, den habe ich gar nicht mitbekommen. Beim Frühstück hier im Hostel habe ich dann vom Angriff der Hamas auf Israel erfahren. Da kam auch schon der zweite Alarm. Wir sind alle ins Treppenhaus und haben da gewartet.

Bei Alarm muss man sich innerhalb kurzer Zeit in einen sogenannten Safe Space begeben. Hier im Hostel sind das das Treppenhaus und mehrere Bunker im Keller. Dort muss man dann zehn Minuten lang bleiben.

Freie Presse: Wie oft hast du am Samstag schon den Luftalarm miterlebt?

Dominique Brass: Insgesamt drei Mal. Mit mir waren etwa 40 bis 50 Personen in einem der Luftschutzkeller.

Heute Morgen hieß es im Hostel erst: Macht euch keine Sorgen. Aber da auch ein Haus in Tel Aviv von Raketen getroffen wurde, wurde uns dann gesagt, dass wir im Hostel bleiben sollen, weil es hier am sichersten ist. Aber was morgen ist, weiß noch niemand.

Freie Presse: Was bekommst du sonst von den Angriffen mit?

Dominique Brass: Wenn der Raketenalarm los geht, hört man manchmal auch Knallgeräusche. Die kommen von dem Tower, der die Raketenangriffe abwehrt. Das hört sich wie Bomben an, ein dumpfes Knallen. Andere Gäste haben berichtet, dass sie von der Dachterrasse des Hostels Raketen gesehen haben.

Beim letzten Alarm heute war auch Militär am Eingang des Hostels. Sie haben aber nur nach dem Rechten gesehen.

Freie Presse: Wie ist geht es den Menschen vor Ort?

Dominique Brass: Die Gäste im Hostel reagieren ganz unterschiedlich. Fast alle telefonieren nach Hause. Es gibt Gäste, die es sehr mitnimmt, manche weinen, andere lachen. Aber es ist keine hysterische Stimmung.

Sondern schon alles eher ruhiger.

Freie Presse: Wie erfahrt ihr, was draußen los ist?

Dominique Brass: Die meisten schauen auf ihren Smartphones nach den aktuellen Nachrichten.

Vom Auswärtigen Amt gibt es eine Krisenvorsorgeliste namens Elefand. Dort kann man seine Kontaktdaten hinterlegen, das habe ich auch gemacht. Zugleich wird man aufgefordert, regelmäßig seinen Nachrichteneingang zu checken. Ich hab bisher zwei E-Mails erhalten. Aber so richtig Neues habe ich darin nicht erfahren. In einer Mail stand auch nur, dass noch unklar sei, ob der Flughafen von Tel Aviv geschlossen wird. Außerdem gibt es vom Auswärtigen Amt die App Sicher Reisen, über die man ebenfalls benachrichtigt wird.

Die Situation mit den Flügen ist etwas chaotisch. Ich hab mich mit Reisenden unterhalten, die heute Abend ihren Rückflug mit Ryanair gehabt hätten. Der wurde erst gecancelt, dann tauchte er doch wieder auf und wurde dann wieder abgesagt. Mein Rückflug ist am Sonntagmittag. Ich habe bisher von Ryanair nur eine SMS erhalten, dass sich das Gate geändert hat.