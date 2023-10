Mit der Landeszentrale für politische Bildung in Israel und Palästina: Im Strudel des Nahostkonflikts

Aus unserem Archiv: Im Februar 2020 war unser Reporter mit einer Gruppe aus Sachsen im Nahen Osten. Schon damals fand zwischen Israelis und Palästinensern praktisch kein Dialog mehr statt.

Die selbst ernannte Insel des Friedens liegt gut 20 Kilometer vom Gazastreifen entfernt in einem Gewerbegebiet an der Autobahn. Vor der modernen Produktionshalle, wo der Bus mit den Besuchern hält, steht in mannshohen blauen Lettern der Schriftzug "Sodastream". Die Marke ist weltbekannt, auch in vielen Haushalten in Deutschland nutzt man die...