Nach dem Amoklauf: Prag unter Schock

Auch am Tag nach der Tat eines tschechischen Studenten steht Prag unter Schock. Am Donnerstagnachmittag hatte der 24jährige David K. an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität um sich geschossen.

Ein Meer von Kerzen und Blumen bedeckt den Boden des Foyers und den Innenhof der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. Das Gebäude am Jan-Palach-Platz, nur wenige hundert Meter vom Altstädter Ring mit der berühmten Rathausuhr oder von der Karls-Brücke entfernt, war am Donnerstagnachmittag zum Schauplatz eines Amoklaufes geworden.... Ein Meer von Kerzen und Blumen bedeckt den Boden des Foyers und den Innenhof der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. Das Gebäude am Jan-Palach-Platz, nur wenige hundert Meter vom Altstädter Ring mit der berühmten Rathausuhr oder von der Karls-Brücke entfernt, war am Donnerstagnachmittag zum Schauplatz eines Amoklaufes geworden....