Notre-Dame: Endspurt für den Wiederaufbau

Die Kathedrale soll nach dem schweren Brand im Frühjahr 2019 nur fünf Jahre später wieder eröffnen – Stichtag ist der 8. Dezember 2024. Doch es gibt Proteste gegen das Bleidach. Hält der Zeitplan?

Als aus der brennenden Kathedrale Notre-Dame Rauchschwaden aufstiegen und ihr charismatischer Spitzturm schließlich zu Boden stürzte, hielten Zigtausende Menschen vor ihren Fernsehern oder vor Ort in Paris entsetzt den Atem an. Unklar schien damals am Abend des 15. April 2019, ob das mehr als 850 Jahre alte Bauwerk überhaupt standhalten würde....