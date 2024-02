Ukraine-Hilfen der EU: Orbán gibt seinen Widerstand auf

Der ungarische Regierungschef hatte sich gegen weitere Zahlungen an Kiew gesperrt. Dann folgte ein überraschender Sinneswandel.

Nach sechs Minuten hatte sich dieser EU-Sondergipfel im Grunde erledigt. So viel Zeit war am Donnerstagvormittag vergangen zwischen der Bekanntgabe, dass das Spitzentreffen in Brüssel offiziell begonnen hatte – und dem Tweet der Erleichterung von EU-Ratspräsident Charles Michel um 11.26 Uhr: „Wir haben einen Deal.“ Viktor Orbán hatte sein...