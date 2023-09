Deutscher Telefonhersteller Gigaset ist pleite

Zuletzt hatte er noch ein neues Handy-Modell auf den Markt gebracht. Doch der Absatz stockte. Jetzt ist der Telefonhersteller Gigaset zahlungsunfähig.

Die Gigaset AG, der nach eigenen Angaben führende Hersteller von schnurlosen Festnetztelefonen in Europa, hat am Amtsgericht Münster einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Betroffen sind etwa 850 Beschäftigte der börsennotierten Gesellschaft. Die Entwicklungs-,...