Für Nostalgie ist bei Opel kein Platz

Die Nachricht löste Erleichterung aus. 130 Millionen Euro will Opel in sein Werk in Eisenach investieren. Nach dem Kleinwagen Adam ist der Nachfolger des Mittelklasse-SUV Grandland neuer Hoffnungsträger für den größten Arbeitgeber im Grenzraum zwischen Thüringen und Hessen. Zwischenzeitlich hatten Liefer-Engpässe bei Chips für monatelange...