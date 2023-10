Brückentage 2024: So lässt sich der Urlaub mithilfe der Feiertage verlängern

Wer schlau plant, kann sich im nächsten Jahr zusätzliche Erholung verschaffen. Es gibt aber regionale Unterschiede.

Neujahr (01.01): Der Tag nach Silvester fällt dieses Jahr auf einen Montag. Mit vier Urlaubstagen vom 2. Januar bis zum 5. Januar können Beschäftigte neun Tage frei bekommen. Noch weiter kommt man mit sieben eingereichten Urlaubstagen, wenn man noch Resturlaub vom alten Jahr hat: Durch die Weihnachtsfeiertage kann zusätzlich beim Einsatz von drei Urlaubstagen (vom 27. bis zum 29. Dezember) 16 Tage über Weihnachten und den Jahreswechsel entspannt werden.

Heilige Drei Könige (06.01): In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist der 6. Januar ein Feiertag. Da dieser in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, hat er jedoch keine großen Auswirkungen oder Vorteile für Arbeitnehmer.

Ostern (31.03): Durch vier eingereichte Urlaubstage vom 2. bis zum 5. April sind über das Osterwochenende bis zu zehn Tage Urlaub möglich.

Tag der Arbeit (01.05): Der 1. Mai fällt 2024 auf einen Mittwoch. Mit zwei eingereichten Tagen am 29. und 30. April können fünf Tage frei genommen werden.

Christi Himmelfahrt (09.05): Wie jedes Jahr fällt der Feiertag auf einen Donnerstag. Auf ein verlängertes Wochenende kommt man durch den Einsatz eines Urlaubstages am Freitag, den 10. Mai.

Pfingsten (19.05): Neun Tage Urlaub sind beim Einreichen von vier Urlaubstagen drin - vom 21. bis zum 24. Mai.

Fronleichnam (30.05): Das katholische Fest ist nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. Mit einem Urlaubstag am 31. Mai bietet sich ein verlängertes Wochenende Urlaub an.

Tag der Deutschen Einheit (01.10): Rund um den Einheitsfeiertag sind neun freie Tage machbar - vorausgesetzt man setzt vier Urlaubstage ein. Diese wäre in diesem Fall der 30. September sowie der 1., 2. und 4. Oktober.

Reformationstag (31.10): Ähnlich verhält es sich beim Reformationstag. - aus vier mach neun. Voraussetzung: Man reicht vom 28. bis zum 30. Oktober und am 1. November Urlaub ein.

Buß- und Bettag (20.11): Um nur den in Sachsen bestehenden Feiertag auszunutzen, haben Arbeitnehmer die Qual der Wahl. Für zwei Urlaubstage gibt es entweder ein verlängertes Wochenende und für weitere zwei neun Tage lang Ruhe.

Weihnachten (24.12): Da Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag ist, müsste für eine arbeitsfreie Arbeitswoche am 23. und 24. Dezember sowie am 27. Dezember Urlaub eingereicht werden. (pami)