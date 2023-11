In Sachsen sind die Martinsgänse schlachtreif

Ein Besuch bei Lorenz Eskildsen in Wermsdorf, Deutschlands Geflügelhalter des Jahres. Warum der Gänsebraten bei ihm deutlich mehr kostet als im Supermarkt – und warum sich das lohnt.

Weiße Friesenzäune unter turbulenten Wolkenformationen, Seen, daneben Gänse auf grünen Weiden: Es scheint, als liege Bullerbü in Sachsen. "Wir haben hier ein bisschen heile Welt." Lorenz Eskildsen schaut über die weitläufigen Anlagen seiner Gänsezucht in Wermsdorf, über die sanften Hügel, die Bäume in Herbstpracht. "Hinter dem Wäldchen...