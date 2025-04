Facts zu Maddi und wo sie schon überall zu sehen war

Mein Name ist Madeline - alle nennen mich Maddi. Dieser Name entstand bei meinem aktuellen Arbeitgeber, der WVD Dialog Marketing GmbH. (Funfact: Meine Kollegen konnten sich meinen eigentlichen Namen nicht merken und ordnungsgemäß aussprechen). Weiter lesen...

Ich bin 30 Jahre alt und habe eine Tochter, wohne in Penig und bin auf dem Land groß geworden. Früher gab es demnach nur im Sandkasten spielen, im Wald räubern oder der Mama beim Kochen zuschauen. So wuchs auch meine Leidenschaft zum Kochen. Ich habe immer mitgemischt und stand schon als kleine Maddi in der Küche mit einer viel zu großen Schürze meiner Mama.

Irgendwann beschloss ich, dass ich ins TV möchte, um zu kochen. Also bewarb ich mich bei der "Küchenschlacht" im ZDF und erreichte den 3. Platz (2018).

Ich hatte Blut geleckt und wollte mehr von dem TV-Küchen-Duft schnuppern und nun wuchs auch der Wunsch mich bei Deutschlands größter Kochshow zu bewerben: "The Taste". Ich startete in Staffel 7, die 2019 ausgestrahlt wurde und durfte zwischen den Coaches Marie Groß und Frank Rosin wählen. Alexander Hermann wählte mich ab und Tim Raue war leider schon voll.

Ich erlebte in den vier Wochen in München die Zeit meines Lebens. Ich habe wundervolle und so individuelle, faszinierende und bezaubernde Menschen kennengelernt. Von 16 Teilnehmern konnte ich mich bis ins Halbfinale kochen und bin auf dem 4. Platz gelandet - für mich eine phänomenale Leistung, da "The Taste" aus einer Mischung von Hobby- und Profiköchen besteht, die den Kampf um 50.000 Euro antreten.

Anschließend war ich bei Steffen Henssler in Hamburg bei "Hensslers Countdown" (2020) und zum Weihnachtsspezial erneut bei der "Küchenschlacht" im ZDF (2022). Des Weiteren hatte ich mal einen kleinen Auftritt in der Talkshow von "Britt - Der Talk" (2022).

Warum ich koche? Ganz einfach, weil ich meine Leidenschaft zum Essen so noch besser ausleben kann, es gibt nichts Besseres als eine selbstgemachte - über mehrere Stunden gekochte - Bolognese und ein vollmundiges Glas Wein. Tüte auf und Mischung rein, war früher das Motto… heute lache ich nur darüber, wie ich früher gekocht habe und freue mich darüber, ein sensibles Gespür für Geschmack und Würze entwickelt zu haben.

Auch ein Grund, warum ich koche, ist natürlich meine kleine Tochter und ich bin liebend gern Gastgeberin, weswegen ich schon eine Weile am Überlegen bin, ob ich nicht auch eine Teilnahme am "Perfekten Dinner" bei VOX anstreben sollte - meine Lieblingsrezepte sind Rote Beete Carpaccio und Bolognese. Für das Carpaccio habe ich sogar schon mal einen Preis (500 Euro) in einer Koch-Zeitschrift gewonnen!