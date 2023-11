Unklare Klimaschutzversprechen auf Lebensmitteln

Zwei Drittel der Kunden würden gern klimafreundlich einkaufen. Im Marktcheck überprüften Verbraucherschützer nun, was von Aussagen wie „klimapositiv“ und „CO2-neutral“zu halten ist.

Ob Käse, Wurst oder Gemüse: Was wir essen, wie es produziert wird und was wir davon wegwerfen, hat Auswirkungen auf die Umwelt. Was die Deutschen zu sich nehmen, erzeugt laut Bundesumweltministerium umgerechnet rund 1,75 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2), also rund 15 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen der Republik. Immer mehr Produkte...