Wein ohne Schickimicki - vom Nebenerwerbswinzer

Thomas Seifert vom Retzschgut in Radebeul baut als Hobby sieben Sorten Wein an - darunter eine seltene in Sachsen. Nicht nur die ist in seiner bodenständigen Straußwirtschaft schnell ausgetrunken.

In der Serie "Sachsens Winzer" stellt die "Freie Presse" regelmäßig Weingüter und Winzer aus dem sächsischen Elbtal vor. Dieses Mal sind wir im schön sanierten Fachwerkhaus des Retzschgutes zu Gast. Das kennt in Radebeul jeder. Meist steht das Tor zum Hof offen. Dort befinden sich ein kleines Kellergebäude mit 100 Jahre alter Weinpresse und...