Wenn der Glühwein mit dem Amaretto . . .

Barkeeper Stephan Herz aus Dresden verrät, was einen guten Glühwein mit Schuss ausmacht – und welche Alternative es gibt.

Die Weihnachtszeit ist hart für einen Barkeeper. Endlich mal fantasievolle, heiße Wintercocktails mixen und an den Mann oder die Frau bringen? Fehlanzeige. "Am Glühwein kommt man einfach nicht vorbei, der ist der absolute Favorit, wenn es etwas Winterliches sein soll", sagt Stephan Herz. Und so steht der Dresdner Barkeeper in der Adventszeit...