Wie beim Glühwein in Sachsen getrickst wird

Lebensmittelchemiker Dr. Tobias Haufe über verkochte oder gestreckte Glühweine, zu wenig Alkohol und zu viel Zucker – und was am Stand deklariert werden muss.

Mit Eröffnung der Weihnachtsmärkte werden in Sachsen wieder Hunderttausende Liter Glühwein getrunken. Anlass für die Lebensmittelkontrolleure, die Standbetreiber zu besuchen. Die Glühweinproben, die sie dabei nehmen, schicken sie an die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen in Dresden. Dort landen sie zur...