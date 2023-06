Fußball ohne Tore und Rhabarberkuchen ohne Rhabarber

Ich stehe am Spielfeldrand eines Kunstrasenplatzes. Also, eigentlich stehe ich nicht, sondern ich laufe hin und her. Denn der Mittlere (7) spielt mit seiner Mannschaft alle paar Minuten auf einem anderen Teil des Platzes gegen eine andere Mannschaft. FUNino heißt das Format für Fußballer mit kurzer Beinlänge und geringer Reichweite zum Tor. Dabei...