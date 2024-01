42 Corona-Tote in Sachsen in einer Woche

Für die erste Januarwoche werden so viele mit dem Coronavirus Verstorbene wie noch nie in dieser Saison gemeldet. Zudem gibt es mehr bestätigte Grippe- und RSV-Infektionen. Die Dunkelziffer dabei ist hoch.

So viele Menschen wie noch nie in dieser Saison starben in der ersten Januarwoche an oder mit Corona. Der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen wurden vom 1. bis 7. Januar 42 Todesfälle gemeldet. Die meisten von ihnen stammten aus Bautzen, Dresden und dem Erzgebirgskreis. Die Verstorbenen waren zwischen 39 und 98 Jahre alt. Insgesamt starben im...