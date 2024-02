57 Corona-Tote in Sachsen in einer Woche

In der fünften Januarwoche wurden so viele mit dem Coronavirus Verstorbene wie noch nie in dieser Saison gemeldet. Auch an Grippe starben deutlich mehr Menschen.

Es war eine schwarze Woche: Vom 29. Januar bis 4. Februar sind 57 Menschen im Zuge einer Corona-Infektion gestorben, 15 an Influenza und drei durch eine RSV-Erkrankung. In allen drei Fällen waren das so viele wie noch nie binnen Wochenfrist in dieser Erkältungssaison, wie der aktuelle Bericht der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen zeigt. Die mit...