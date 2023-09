Am Montag streiken Sachsens Apotheker

Die immer schlechtere Vergütung und das Sparen an der Sicherheit der Patienten lässt die Apotheker erneut auf die Straße ziehen.

Mehr als die Hälfte der rund 900 Apotheken in Sachsen bleiben am Montag, dem 2. Oktober, geschlossen, sagt Göran Donner, Vizepräsident der Sächsischen Landesapothekerkammer. Für akute Fälle ist die Versorgung über Notdienstapotheken möglich. Welche am 2. Oktober geöffnet haben, erfährt man an diesem Tag über die Rufnummer 0800 0022833....