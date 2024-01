Die Grippewelle hat jetzt auch Sachsen erfasst

Fast 1700 Influenza-Kranke und ein Toter wurden seit Oktober offiziell im Freistaat gemeldet. Wie kann man sich schützen?

116 Grippe-Neuinfektionen weniger als in der Woche vor Weihnachten klingt erst einmal gut. Doch diese Zahl stimme nur bedingt, warnte die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen in ihrem neuen Bericht am Freitag. Denn während und zwischen den Feiertagen gehen viele Menschen nicht zum Arzt. Und mit 396 Neuerkrankungen in der 52. Kalenderwoche liegt die...