Eine Woche Schweigen - ein Selbstversuch

Wir handeln oder sprechen oft, damit wir innere Unruhe nicht spüren: Sorgen, Ärger, Ängste. Das wertungsfreie Spüren und Akzeptieren soll inneren Frieden bringen.

Ich höre und fühle meinen Atem. Ein, aus, ein, aus. Ich beobachte ihn an meiner Nase. Das geht doch ganz leicht, denke ich. Kaum gedacht, frage ich mich gleichzeitig, wie lange wir schon still im Kreis sitzen - fünf Minuten oder zehn? Ich übe mich darin, nicht auf die Uhr zu sehen, sondern mich ganz in den Moment sinken zu lassen. Es gibt...