Wissen Sie, wie Erholen trotz Adventsstress geht? Testen Sie sich

Jetzt soll die schönste Zeit des Jahres sein. Das klappt nicht bei allen, weil viele mit Illusionen leben.

Der Advent ist der Monat der Widersprüche. Wir wollen es uns gut gehenlassen, feiern, genießen, uns an dieser besinnlichen Zeit freuen. Gleichzeitig ist am Jahresende die Energie im Keller, wir sind erschöpft von den Anstrengungen des Jahres. Und wir legen noch einen Zahn zu, um manches endlich zu erledigen, was lange liegen geblieben ist.