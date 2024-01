Erstmals mehr neue Grippefälle als Corona-Erkrankungen in Sachsen

In der zweiten Januarwoche starben drei weitere Menschen an Influenza. Hoffnung macht ein anderer Trend.

Die Kurve zeigt steil nach oben: In der zweiten Januarwoche gab es mit 848 neuen Influenzafällen 28 Prozent mehr Grippe-Neuerkrankungen in Sachsen als am Anfang des Monats. Die meisten davon wurden im Landkreis Zwickau sowie in Leipzig und Dresden gemeldet. Vor allem junge Erwachsene und Schulkinder infizierten sich neu mit den Grippeerregern.