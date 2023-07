Gesetzliche Kasse wird für Beamte in Sachsen attraktiver

Wer in Deutschland verbeamtet werden will, muss sich vorab für eine gesetzliche oder private Kasse entscheiden. Bislang wählt der Großteil der Beamten die Privatversicherung. Denn in einer gesetzlichen Kasse müssen Beamte den Beitrag bisher komplett selbst tragen - auch den Arbeitgeberanteil, der bei Angestellten die Hälfte des Gesamtbeitrags...