Laudenbach/​Chemnitz 6 min.

Wie können Menschen ihr Glück messen?

Messen, berechnen, vergleichen und auswerten in Zahlen und Statistiken. So versucht der Mensch, vieles auszudrücken. Aber wie ist das mit dem Glück? Können wir das auch in Zahlen erfassen? Die "Freie Presse" sucht das Glück in einer neuen Serie, stellt Menschen vor, die es gefunden haben, und gibt Tipps fürs Glücklichsein.