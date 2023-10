Hautkrebs wird in Sachsen zunehmend zum Problem

Zwar gibt es einen Vorsorgeanspruch, doch der wird zu wenig genutzt - auch, weil Ärzte fehlen.

Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. In Bundesländern mit einem hohen Anteil an älteren Menschen sind die Zahlen besonders hoch. Dazu gehört auch Sachsen. Nach aktuellsten Daten wurden 2020 hier knapp 1.900 Neuerkrankungen am gefährlichen schwarzen Hautkrebs - dem Melanom - registriert. Das sind doppelt so viele wie...