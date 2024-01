"Ich habe meine Osteoporose gestoppt" - Eine Zwickauer Politikerin und ihre Geschichte

Millionen Menschen wie Kerstin Nicolaus aus Zwickau leiden an schleichendem Knochenabbau - erkannt wird das meist erst sehr spät.

Kerstin Nicolaus erinnert sich noch an die Landtagssitzung im Herbst 2019. "Ich hatte plötzlich so starke Rückenschmerzen wie nie zuvor. In der Notaufnahme wurde ich geröntgt und bekam Schmerzmittel. Doch es wurde nicht besser", sagt die heute 62-Jährige, die im sächsischen Landtag für die CDU den Kreis Zwickauer Land vertritt. Sie hoffte...