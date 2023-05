Schmerzbehandlung ist oft unzureichend

Millionen Deutsche leiden unter chronischen Schmerzen, die ihren Alltag stark einschränken. Der Arzt Torsten Kupke beschäftigt sich seit 26 Jahren mit dem Thema chronischer Schmerz. Seit 2017 betreibt er in Dresden ein ärztlich geführtes Zentrum für ganzheitliche Schmerzmedizin. Doch die schmerztherapeutische Behandlung in Deutschland und auch in...