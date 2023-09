Sepsis ist die dritthäufigste Todesursache

Wie Wolfgang Lindner aus Eppendorf und Sandra Franosch aus Herford erkranken Jahr für Jahr Hunderttausende Menschen an Sepsis. Viele sterben daran. Andere sind fürs Leben gezeichnet. Aber was ist das überhaupt - Sepsis? Was macht die Krankheit so gefährlich? Warum haben Ärzte Sepsis anfangs oft nicht auf dem Schirm? Und hat der berühmte rote Strich etwas damit zu tun?