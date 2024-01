Verhaltensforscher: Mit dieser Strategie wird jeder schlank

Das „Viech“ im Menschen ist schuld, dass Diäten nichts bringen, sagt Stefan Winter. Im Interview erklärt er, wie es zu bezwingen ist und wieso die Uhr fürs Abnehmen wichtiger ist als die Waage.

Zuerst die gute Nachricht: Wer abnehmen will, muss nicht auf seine Lieblingslebensmittel verzichten, keine Kalorien zählen und nicht auf die Waage steigen. Das sagt der Ökonom und Verhaltensforscher Professor Stefan Winter in seinem neuen Buch "Die Schlank-Strategie". Doch was so verlockend klingt, hat auch eine Kehrseite - eine schlechte...