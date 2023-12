Viele Grippefälle im Erzgebirge

Ein 78-Jähriger aus dem Landkreis Zwickau starb infolge einer Influenza-Erkrankung. Auch bei den Corona-Todeszahlen gab es einen deutlichen Anstieg.

Die Grippe ist da. Die Landesuntersuchungsanstalt in Sachsen hat in der Woche vom 27. November bis 3. Dezember 51 Neuerkrankungen registriert, 27 mehr als in der Woche davor. Die meisten Neuinfektionen gibt es mit zwölf Fällen im Erzgebirgskreis. Insgesamt sind bisher 229 Sachsen an Influenza erkrankt. Noch spricht das Robert Koch-Institut (RKI)...