Lohnen sich Öl- oder Gasheizung noch?

Viele Menschen mit Öl- oder Gasheizung wollen sich jetzt noch schnell ein modernes Gerät kaufen, bevor die Auflagen für die Anlagen angezogen werden. Zwei Verbraucherschützer geben jedoch einen ganz anderen Rat.

Ein umstrittener Gesetzentwurf für ein Heizungsgesetz sieht vor, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden. Viele Besitzer von Öl- und Gasheizungen versuchen nun, ihre alte Anlage noch schnell durch ein moderneres Öl- oder Gas-Gerät zu ersetzen. Aber lohnt sich das wirklich?

Vorteil Kosten: Man kann in der Tat erst mal seine Energiekosten senken, wenn man seine alte Anlage für Öl oder Gas gegen moderne Brennwerttechnik tauscht. Zehn bis 15 Prozent Ersparnis sind laut Arian Freytag von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern möglich. Außerdem seien diese Heizungsanlagen zum jetzigen Zeitpunkt die günstigsten am Markt. Allerdings beobachtet Freytag steigende Preise aufgrund der hohen Nachfrage. Und Förderung gibt es nur für klimafreundlichere Optionen.

Vorteil Infrastruktur: Wer jetzt in Öl- und Gasheizungen investiert, hat vor allem einen großen Vorteil: Die notwendige Infrastruktur wie der Öltank oder der Anschluss an die Gasleitungen sind bereits vorhanden. Und man bekommt eine Technologie, mit der man vertraut ist. "Sie hat sich über Jahre bewährt, und der Mensch mag Vertrautes", sagt Freytag. Zudem kann ein Tausch, wenn man das Gerät und Handwerker bekommt, schnell gehen. Ein Nachrüsten kann aber auch nötig sein, etwa muss der Schornstein auf die niedrigeren Abgastemperaturen, die bei der Brennwerttechnik entstehen, ausgelegt sein.

Nachteil Betriebskosten:Trotzdem sagt Ramona Mittag von der Verbraucherzentrale NRW: "Ich kann guten Gewissens niemandem raten, jetzt noch eine Öl- oder Gasheizung einzubauen." Zum einen aufgrund der erwartbar weiter steigenden Kosten für die Energieträger. "Und Gas wird vermutlich massiv mit CO-Abgaben belegt werden. Es ist einfach nicht absehbar, wie teuer das künftig werden wird", so Mittag.

Auch über diesen weiteren Kostenfaktor muss man sich bewusst sein: Die Zahl der Gasheizungen in den Häusern wird sinken, aber die Kosten für die Infrastruktur bleiben. Die verbleibenden Anlagenbesitzer werden daher anteilig mehr bezahlen müssen. "Man kann hier sagen: Der Letzte zahlt das Netz", so Mittag.

Nachteil unsichere Zukunft: Das zweite gewichtige Argument gegen eine neue Öl- und Gasheizung dürfte aber die offene Zukunftsfrage sein. Solche Anlagen laufen bislang üblicherweise 15 bis 25 Jahre in unseren Häusern, durchaus auch noch länger.

Aber Regierungspläne sehen vor, dass bis 2035 kein reines Gas mehr durch die Leitungen kommen soll, sondern ein Gemisch beispielsweise mit Biomethan oder auch Wasserstoff. Selbst wenn sich diese Umstellung noch verzögern wird, sagt Mittag: "Mit neuen Anlagen wird man auf jeden Fall absehbar in eine Phase kommen, in der kein reines Gas mehr durch die Leitungen kommt."

Sicher sei man hier noch nicht mal mit einer H2-ready-Gasheizung, die künftig auch mit einem Gasgemisch mit bis zu 30 Prozent Wasserstoff betrieben werden könnte. "Ich kaufe hier nur ein Versprechen", erklärt die Fachreferentin für Versorgungssicherheit der Verbraucherzentrale NRW.

Ob in naher Zukunft überhaupt ausreichend Wasserstoff zur Verfügung stehen wird und ob Privathaushalte die neuen Energiemischungen erhalten können, sei unklar. Und selbst wenn: Zu welchen Preisen? Mittag vermutet: "Das wird eher nicht günstiger sein."

Beim Öl gibt es diese Infrastrukturfragen zwar nicht. Aber Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral sein. "Ich denke, es werden für Besitzer von Ölheizungen daher zunehmend Kosten aufkommen, um sie von den Ölheizungen wegzubekommen", sagt Arian Freytag, der Leiter des Bereichs Bauen, Wohnen, Energie der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern ist. Außerdem sieht ein aktueller Gesetzesentwurf vor, dass Heizkessel nur noch bis Ende 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden sollen.

Fazit: "Ich tue mich schwer, Vorteile für einen Austausch einer alten Öl- und Gasheizung gegen eine modernere zu nennen. Es wird Gebäude geben, in denen das Sinn macht, aber das muss man bei der individuellen Energieberatung klären", lautet das Fazit von Ramona Mittag. "Ich rate daher allen, deren Anlage nicht kurz vor einer Havarie steht, erst mal die weiteren Entwicklungen abzuwarten." Und statt sich auf den Heizungstausch - ob Öl, Gas oder Wärmepumpe - zu stürzen, zunächst einen individuellen Sanierungsplan für die Immobilie erstellen zu lassen. Vor allem: Maßnahmen vorzuziehen, die den Energiebedarf das Gebäudes senken, so der Rat von Mittag und Freytag. So benötigt das Gebäude weniger Energie, und der Haushalt hat dadurch langfristig geringere Betriebskosten.

Die wichtigste Maßnahme dazu dürfte bei vielen Gebäuden eine Dämmung sein, etwa der Hausfassade, des Daches und der Kellerdecke, sowie ein Fenstertausch. Für Freytag ist die Dämmung "die allererste Maßnahme, noch bevor man an die Heizung denkt". Vor allem auch, weil eine Heizung, die vor der Dämmung eingebaut wird, zu groß dimensioniert sein kann, wenn dann mal die Dämmung folgt. Die Anlage laufe dann weniger effizient. (dpa)

Rollladenkästen dämmen

Es gibt einfache Mittel, die Heizkosten im nächsten Winter zu senken. Ein gedämmter Rollladenkasten etwa trägt zur Ersparnis bei.

Rollladenkästen sind häufig Schwachstellen am Gebäude, aus denen wertvolle Heizungswärme entweichen kann. "Eine Dämmung lohnt sich: Jeder Quadratmeter bringt bis zu 15 Euro Einsparung pro Jahr", sagt Stefan Materne vom Verbraucherzentrale Bundesverband.

Für die Dämmung nimmt man entweder flexible Dämmplatten, die in den Kasten eingepasst und dort fixiert werden, oder Hochleistungsdämmplatten aus Polyurethan oder Phenolharz, da sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit besitzen. Materne rät zu Letzterem.